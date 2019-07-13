HABER

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 21:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de aynı yönde seyir halinde ilerleyen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayolunun 43’üncü kilometresindeki Cebrailli köyü kavşağında meydana geldi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale’de aynı yönde seyir halinde ilerleyen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayolunun 43’üncü kilometresindeki Cebrailli köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Demirhan (24) idaresindeki 06 BMB 163 plakalı otomobil kavşaktan sola dönmek isterken İsmail Erden’in (69) kullandığı 50 AR 547 plakalı kamyonet ile çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonet hurdaya döndü. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile birlikte yolculardan; C.D. (24), K.D. (26), B.B. (24) ve D.T. (49) yaralandı. Sağlık ekipler tarafından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Kabusa dönen yangın söndürüldüKabusa dönen yangın söndürüldü
Kozan'da işçi taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralıKozan'da işçi taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan S-400 teslimatıyla ilgili flaş açıklama

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

F.Bahçe'ye Kjaer'den haber var

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Bakan Soylu'dan sert açıklama: Bunların canına okuyacağız

Bakan Soylu'dan sert açıklama: Bunların canına okuyacağız

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.