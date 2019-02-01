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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 22:53 | Son Güncelleme

BOLU?nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

BOLU?nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında D-100 Karayolu Yeniçağa kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Halil Kayalı idaresindeki 34 DV 7814 kamyonet ile D-100 Karayolu'ndan TEM Otoyolu?na girmek isteyen Nihat Karakoç yönetimindeki 37 LB 452 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Serpil, Mehmet Yusuf, Eslem Karakoç ile Erdoğan, Emine Kızılırmak ile kamyonette yolcu olarak bulunan Kezban Kayalı ve Ergin Cıbır yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan yolcular, itfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

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