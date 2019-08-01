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Otomobil ile kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 3 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Tutal (81) ve eşi Döndü Tutal (78) yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Tuzköy beldesi yakınlarında meydana geldi.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 3 kişi yaralı

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Tutal (81) ve eşi Döndü Tutal (78) yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Tuzköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Ali Tutal yönetimindeki 50 ND 369 plakalı otomobil ile Nevşehir Kapadokya Havalimanı'ndan Gülşehir yönüne giden Deniz Öz'ün kullandığı V-093GU Hollanda plakalı kamyonet çarpıştı. Araçların şarampole yuvarlandığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Ali Tutal ile yanında bulunan eşi Döndü Tutal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Deniz Öz, Fevzi Öz ve Ceylin Öz ise ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil ile kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 3 kişi yaralı

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