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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 22:45 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, kavşakta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Eskipazar Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Necmettin Settaşı yönetimindeki 06 JJ 793 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Arife Kalay yönetimindeki 18 DK 957 plakalı minibüse yandan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

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