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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 23:59 | Son Güncelleme

Konya’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Konya - Ankara Karayolu Cihanbeyli ilçesine yaklaşık 20 kilometre kala meydana geldi.

Konya’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Konya - Ankara Karayolu Cihanbeyli ilçesine yaklaşık 20 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Cihanbeyli istikametine seyir halinde olan Ali El M. idaresindeki 34 NL 5301 plakalı minibüs, Cihanbeyli ilçesi Kırkışla kavşağında dönüş yapmak isteyen Ahmet Tokat idaresindeki 42 SG 876 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Ahmet Tokat ile araçta bulunan eşi Fatma Tokat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan ve yaralanan 11 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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