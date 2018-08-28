Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Nedim KOVAN/BULANCAK (Giresun), (DHA) - GİRESUN'un Bulancak ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Yeşim Güldalı (29) ile kayınpederi Sami Güldalı (58) yaşamını yitirdi. Kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Karadeniz Sahil Yolu Bulancak ilçesi İskele mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan Samsun'a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı minibüs, kırmızı ışıkta duran 34 FNT 41 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobildeki Yeşim Güldalı ile kayınpederi Sami Güldalı yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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