Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, otomobil ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'nun Hendek Çukurhan Mevkii'nde sabaha karşı meydana geldi. İstanbul yönüne giden Göksel Bilgin yönetimindeki 54 KF 838 plakalı otomobil, Halilbey köyü girişinde Murat Tavacıoğlu'nun kullandığı 81 DP 577 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ali Keskin yaralandı. 3 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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