HABER

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Sandıklı- Hocalar karayolunun 22'nci kilometresi Saltık köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Kılıç yönetimindeki 20 UF 105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Aydoğdu yönetimindeki 35 HEL 94 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, Halil Kılıç ve yanındaki Zayide Kılıç ile diğer araçtaki sürücüsü Yunus Aydoğdu ve Zeki Aydoğdu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Halil Kılıç, buradaki müdahalesinin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyedeBolu'da 2 FETÖ şüphelisi adliyede
Yoldaki lastik zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralıYoldaki lastik zincirleme kazaya yol açtı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Ölümün böylesi! Ekipler cesedini ağaçtan indirdi!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Emniyet Genel Müdürü değişti!

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

Dev spor giyim markası personel alımına başladı! Kuyruk oluştu

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

ABD'nin ardından Türkiye'yle ilgili bir açıklama da NATO'dan!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

Bir ölüm haberi daha! Sayı 20'ye yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Düzce'de alarma geçildi! Vali Dağlı'dan açıklama

Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.