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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8’i Suriyeli 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ramazan Abdüllaziz idaresindeki 34 JK 5597 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi Muğla-Fethiye karayolunda, yoldan karşıya geçmek isteyen Koray Tombak’ın yönetimindeki 48 S 3152 plakalı minibüsle çarpıştı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8’i Suriyeli 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu Ramazan Abdüllaziz idaresindeki 34 JK 5597 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi Muğla-Fethiye karayolunda, yoldan karşıya geçmek isteyen Koray Tombak’ın yönetimindeki 48 S 3152 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 7 Suriyeli yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
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