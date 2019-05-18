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Otomobil ile minibüs çarpıştı; anne ile kızı öldü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı; anne ile kızı öldü, 2 yaralı

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şükriye Demirhan (42) ile annesi Fahriye Yazgül (60) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Saray- Kapaklı ilçeleri arasındaki Büyükyoncalı mevkiinde meydana geldi. Murat P. yönetimindeki 34 YB 8946 plakalı kapalı kasa minibüs, kavşakta Şükriye Demirhan yönetimindeki 59 TV760 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şükriye Demirhan ile annesi Fahriye Yazgül ve minibüs şoförü Murat P. ile yanındaki Yusuf Ç. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şükriye Demirhan ile annesi Fahriye Yazgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Ç. ile Murat P.'nin tedavilerinin Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Otomobil ile minibüs çarpıştı; anne ile kızı öldü, 2 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı; anne ile kızı öldü, 2 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı; anne ile kızı öldü, 2 yaralı

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