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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1  yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1  yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Arslan yönetimindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik'in (23) kullandığı 46 AAD 159 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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