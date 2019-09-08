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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 00:54 | Son Güncelleme

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 23 HZ 281 plakalı otomobil, Abdullah Paşa Mahallesi 302. sokakta Harun Çetintaş'ın kullandığı 35 AAK 83 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosikletin otomobilin altında kaldığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Ünal Tuzsuzoğlu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetintaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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