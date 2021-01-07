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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

07.01.2021 21:53 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, İdris A.’nın kullandığı 67 ZY 531 plakalı otomobil, Sabri G.’nin kullandığı 63 ABD 028 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sabri G. ile yanındaki Eyüp Heşe yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eyüp Heşe hayatını kaybederken sürücünün hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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