HABER

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si ağır yaralandı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 3 kişiden 1'i öldü, 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kayıplara karışıtı.

Kaza İnegöl’ün Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Akhisar Mahallesinden Yenice Köprülü kavşağı istikametine giden sürücüsünün skimliği henüz belirlenemeyen 16 ABA 294 plakalı otomobil, İnegöl istikametinden gelen ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet ile çarpıştı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklete bulunan 3 kişiden Mevlüt Kılbaş (21) otomobilin ön camına çarpıp, kaporta üzerinde yaklaşık 30 metre gittikten sonra yola savruldu. Motosiklette bulunan arkadaşları Ferit Ulucan (20) ve Doğan Balcı (24) ise kazanın ardından devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından aracını olay yerine bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Doğan Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kazanın ardından olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlenen otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltıAdana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Otomobili kundaklayıp, kaçtıOtomobili kundaklayıp, kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

O Ses Türkiye'de ikiz kardeşler Barış ve Baran Solar jüriyi duygulandırdı! Beyazıt Öztürk 'O Ses Türkiye'ye katılma sebebim sizmişsiniz gibi'

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

Batuhan Karadeniz tarihe geçti!

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu okulda adliye de var, cezaevi de!

Bu okulda adliye de var, cezaevi de!

2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu! Bakın birinci aralarından hangisi kim seçildi?

2018 Yeryüzü Güzeli belli oldu! Bakın birinci aralarından hangisi kim seçildi?

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Kocasının yaptıklarını öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Hazinenin yerini gösteren 66 yaşındaki adam: Definemi çıkarayım ve ben de bu fakirlikten kurtulayım

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren'i zehirleyen 'Azat' yakalandı

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

Didim’de denizde kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.