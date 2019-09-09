Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Gölhisar ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Gölhisar- Burdur yolunun Cengiz Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Taner Akyol'un (20) kullandığı 15 HN 708 plakalı otomobil, Mustafa Özyalçın (48) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletli Mustafa Özyalçın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Taner Akyol ile otomobilde bulunan Yasin Akyol (15), Halit (19) ve Kemal Demir (17) yaralandı. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Mustafa Özyalçın'ın başında kask olup, olmadığı belirtilmedi. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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