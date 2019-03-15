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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 02:22 | Son Güncelleme

Adana’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adana’da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın olduğu bölgede hız sınırı 50 kilometreyken motosikletin kadranının 80 kilometrede kalması dikkat çekti.

Kaza, Seyhan İlçesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çınar yönetimindeki 34 PP 8096 plakalı otomobil ile Yiğitcan Y. yönetimindeki 01 FKV 06 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yiğitcan Y. yola savrularak yaralandı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine kazayı bildirdi.

Olay yerine sağlık ekipleri yaralı Yiğitcan Y.’yi Adana Şehir Hastanesine tedavisi yapılmak üzere götürdü. Trafik polislerinin incelemeleri sırasında kazanın yapıldığı bulvar üzerinde hız sınırın 50 kilometre olduğu ancak motosikletin kadranının 80 kilometre hızda takılı kaldığını tespit etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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