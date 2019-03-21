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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 21:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinden gelen Zeki Ç. yönetimindeki 16 PT 300 plakalı otomobil, İsmail Hakkı Timur Sokak’tan caddeye çıkan Cengizhan K. idaresindeki 39 AAC 430 plakalı kurye motosikleti ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil kontrolden çıkıp kaldırım üzerine çıkarak durabildi. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada ölümden dönen yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu sipariş olarak götürülen pizzalar ise otomobilin ön kaputu üzerine saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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