Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kaş’a bağlı Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sezai Sivri yönetimindeki 55 VB 742 plakalı otomobil, Suat Tokgöz’ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol savrulan Tokgöz, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tokgöz, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



