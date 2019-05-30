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Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yayalara yol vermek için yavaşlayan Cihan S.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yayalara yol vermek için yavaşlayan Cihan S. idaresindeki 11 SD 120 plakalı otomobile Abdullah E. idaresindeki 11 DJ 237 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerken yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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