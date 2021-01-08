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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

08.01.2021 22:04 | Son Güncelleme:
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karabük’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Yenişehir Göktürkler Kavşağında meydana geldi.

Karabük’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Yenişehir Göktürkler Kavşağında meydana geldi. Y.T. (55) idaresindeki 78 SF 121 plakalı otomobil plaka Nilüfer Sokak istikametine dönüş yapmak istediği sırada, M.D (34) 78 DC 496 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk tedavisinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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