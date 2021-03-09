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  4. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

09.03.2021 21:17 | Son Güncelleme:
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Düzce’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Düzce’de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman G. idaresindeki RZ 081 HY yabancı plakalı BMW marka otomobil, Terminal istikametine seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan Umut K.’nın kullandığı 81 AAL 731 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilin üstüne uçan motosiklet sürücüsü Umut K. kazada ağır yaralanırken olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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