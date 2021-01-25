Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Ö. İdaresindeki 34 KM 2256 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen ve İsmail K. adlı kurye idaresindeki 41 AFP 326 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

