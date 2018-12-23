Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri 9 aylık bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Yedi Eylül yolu ile Karaağaç yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi’nden Karaağaç yönüne doğru ilerleyen Okan Canbaz (23) yönetimindeki 45 ABD 603 plakalı motosiklet ile Ömer Duru (33) yönetimindeki 45 UA 7812 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobildeki Esra Duru (29) ile 9 aylık kızı Elif Sena Duru ve motosikletteki sürücü Canbaz ile Şefik Akın (48) yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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