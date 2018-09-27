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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 02:10 | Son Güncelleme

MALATYA'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Taha AYHAN/AKÇADAĞ (Malatya), (DHA)- MALATYA'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Oğuz Bozkurt yönetimindeki 02 KS 869 plakalı otomobil, ışıklarda durdu. Işıkların yanmasıyla karşı yöne geçen otomobil, kent merkezi istikametinden Kayseri yönüne ilerleyen sürücüsü tespit edilemeyen 44 NT 932 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletteki Hacı Porgalı (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Kadir Kılıç (23) ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın şokuyla karşı yöne geçerek durabilen otomobilin sürücüsü Oğuz Bozkurt ise yaralandı. Yaralı Bozkurt, olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada hayatını kaybeden Kılıç ile Porgalı'nın cesedi ise hastane morguna konuldu. Kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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