HABER

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet üzerindeki 2 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kaza, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Tugay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı yönünden Seher A. yönetimindeki 22 AAG 492 plakalı otomobil, Beğendik Caddesi’ne dönüşü sırasında karşı yönden gelen Çağatay S. yönetimindeki 22 AAS 122 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulup yere düşen motosiklet sürücüsü Çağatay S. ve arkasında bulunan Fevzi S. yaralandı. Yaralılara çevre esnafı ve vatandaşlar müdahale ederken kaza yerine çağrılan 112 acil servisi tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürerken durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Öğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı feci kaza kameradaÖğrenci servisi ile kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
Bursa’da faciadan dönüldüBursa’da faciadan dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.