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Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 11:19 | Son Güncelleme

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza; Bilecik merkez İl Özel İdare Kavşağında meydana geldi.

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik merkez İl Özel İdare Kavşağında meydana geldi. Hürriyet Mahallesinden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeki Selim M. idaresindeki 11 EK 966 plaka otomobil, kavşağı geçtiği esnada Küçük Sanayi Sitesi yönünden kent merkezi seyir halindeki Yiğit Muhsin M. yönetimindeki 11 AAB 567 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada savrulan motosiklette sürücü Yiğit Muhsin M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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