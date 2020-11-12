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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.Kaza ilçeye bağlı Kurtlar Köyü’nde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Kurtlar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Taner S. (24) idaresindeki 67 TJ 813 plakalı Toyota marka otomobil, Şakir U. (59) idaresindeki 67 TB 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 sürücüde yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Şakir U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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