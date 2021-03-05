Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da motosiklet ile çarpışan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada yola savrulan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi - Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 K 0310 plakalı Renault marka otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil kaldırıma çıkarak durabilirken, yola savrulan M.K., F.K. ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

