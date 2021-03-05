HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

05.03.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da motosiklet ile çarpışan otomobil kaldırıma çıktı.

Malatya’da motosiklet ile çarpışan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada yola savrulan 3 kişi yaralandı.
Kaza, İnönü Caddesi - Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 K 0310 plakalı Renault marka otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil kaldırıma çıkarak durabilirken, yola savrulan M.K., F.K. ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olunEdirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

5 Mart gelinim mutfakta puan durumu

5 Mart gelinim mutfakta

Meral Akşener şehit haberini esnaf ziyaretinde aldı

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Manisa, Mardin, Mersin, Muğla'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

4 il için kısıtlama kararı farklı

Canlı yayında duygusal anlar: Şehit komutanın arkadaşıydı! O satırları gözleri dolarak okudu

Canlı yayında duygusal anlar: Şehit komutanın arkadaşıydı! O satırları gözleri dolarak okudu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.