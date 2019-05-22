Otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza, Sinanbey Mahallesi Muratbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan çıkan İrfan U. yönetimindeki 16 ACJ 025 plakalı otomobil ile Selahattin D. idaresindeki 16 ACC 707 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



