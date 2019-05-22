Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selahattin D. (48) yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. İrfan U. (42) yönetimindeki 16 ACZ 025 plakalı otomobil ile Selahattin D.'nin kullandığı 16 ACC 707 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşen Selahattin D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Selahattin D.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü İrfan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

