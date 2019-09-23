HABER

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Metin Özcan (35), yaralandı.

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Metin Özcan (35), yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi ile Yalova Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yalova Sokak'tan gelen ehliyetsiz Metin Özcan yönetimindeki 45 ZC 3402 plakalı motosiklete, Piyaleoğlu Caddesi'nde giden Ayhan Filiz (49) yönetimindeki 35 AF 3401 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten yola düşen Özcan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özcan'ı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Metin Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin, sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı motosiklete çarptığı ve motosikletlinin yere düştüğü anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kameradaOtomobil ile motosikletin çarpışma anı kameradaOtomobil ile motosikletin çarpışma anı kameradaOtomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandıAntalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı
Mısır’da darbeci Sisi karşıtı protestolarda 650 kişi gözaltındaMısır’da darbeci Sisi karşıtı protestolarda 650 kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.