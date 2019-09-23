Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Metin Özcan (35), yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi ile Yalova Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yalova Sokak'tan gelen ehliyetsiz Metin Özcan yönetimindeki 45 ZC 3402 plakalı motosiklete, Piyaleoğlu Caddesi'nde giden Ayhan Filiz (49) yönetimindeki 35 AF 3401 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten yola düşen Özcan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özcan'ı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Metin Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki binanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin, sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı motosiklete çarptığı ve motosikletlinin yere düştüğü anlar yer aldı.

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