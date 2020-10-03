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Otomobil ile motosikletin kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan Bahar Çiftçi adlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, dün akşam yaşanan kazada, Atatürk Mahallesinde sürücüsü kimliği henüz belli olmayan 31 ABK 233 plakalı otomobil ile Ümit Çiftçi’nin kullandığı 31 SL 836 plakalı bir motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Ümit Çiftçi ve arkasında oturan eşi Bahar Çiftçi yaralandı.

Otomobil ile motosikletin kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan Bahar Çiftçi adlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam yaşanan kazada, Atatürk Mahallesinde sürücüsü kimliği henüz belli olmayan 31 ABK 233 plakalı otomobil ile Ümit Çiftçi’nin kullandığı 31 SL 836 plakalı bir motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ümit Çiftçi ve arkasında oturan eşi Bahar Çiftçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahar Çiftçi, kurtarılmayarak hastanede hayatını kaybetti.
Ümit ve Bahar Çiftçi’nin daha 1 aylık evli olduğu öğrenildi.

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