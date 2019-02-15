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Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

Bingöl’de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi.

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Bingöl’de kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Elazığ karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

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