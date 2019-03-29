Otomobil ile şarjlı bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan şarjlı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Yenice Mahallesi Demircizade Sokak’ta meydana geldi. Piri İ. yönetimindeki 16 AEC 666 plakalı otomobil ile Muhammed H’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten fırlayan sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Hastanede tedavi altına alınan elektrikli bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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