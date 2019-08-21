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Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 00:36 | Son Güncelleme

Denizli’de otomobil ile işçileri taşıyan servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 318 Sokak’ta meydana geldi.

Denizli’de otomobil ile işçileri taşıyan servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 318 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Beşparmakkaya idaresindeki 20 APC 47 plakalı otomobil, Alaaddin Tavşancı (57) yönetimindeki bir firmanın işçilerini taşıyan 20 EC 286 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte serviste bulunan Ali Yığın (32) ve Mehmet Yeşil (29) olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Servergazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 4 yaralı
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