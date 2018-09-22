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Otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Otomobil ile servis midibüsü çarpıştı: 9 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sularından Karaağaç Mahallesi Demirköprü'de meydana geldi. İsmail Ş.'nin kullandığı 01 S 0123 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsüyle Ömer T.'nin kullandığı 07 VM 841 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü Ömer T. ile aynı araçtaki A.E.T.(1.5), N.T.(6), anneleri Burcu T.(30) ve Ercüment T. ile midibüs şoförü İsmail Ş., midibüsteki yolculardan Mutlu D., İlker Ö. ve Osman Nejat A. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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