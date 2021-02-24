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  4. Otomobil ile tanker kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile tanker kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

24.02.2021 20:45 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile tankerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı köyü yakınlarında meydana geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobil ile tankerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sungurlu-Alaca karayolu Şekerhacılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 06 DM 4080 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kenan Ş’nin kullandığı 06 BC 8231 plakalı tanker ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan bir kişi sıkıştı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarttı.
Yaralı otomobil sürücüsü ile yolcu ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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