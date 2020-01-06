HABER
  4. Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kayseri’de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Sivas bulvarı üzerinde M.Ö.’nün sürücüsü olduğu 06 VH 799 plakalı otomobil ile H.K.’nın kullandığı 33 DNA 59 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kayseri’de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Sivas bulvarı üzerinde M.Ö.’nün sürücüsü olduğu 06 VH 799 plakalı otomobil ile H.K.’nın kullandığı 33 DNA 59 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savrulurken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan 9 kişiyi ambulanslarla hastaneye sevk etti. İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazaya karışan lüks otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2)Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2)
Çalınan akülü engelli aracı bulunduÇalınan akülü engelli aracı bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diyerek yaktı

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Pişkinliğin bu kadarı! Böyle götürüldü

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.