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Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.Kaza, saat 21.45 sıralarında Konya Ankara Karayolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tesisleri yanında meydana geldi.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu anne ile çocuğu hayatını kaybetti, baba yaralandı.
Kaza, saat 21.45 sıralarında Konya Ankara Karayolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tesisleri yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 73 DN 343 plakalı tır ile mola sonrası tesisten çıkarak Aksaray istikametine dönmeye çalıştığı belirtilen E.Ç. (34) yönetimindeki 42 ABC 813 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü, eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılardan sürücünün eşi R.S.Ç. ambulansla olay yerinden Ankara’ya hastaneye sevk edildi. Sürücü ile 5 yaşındaki çocuğu K.Ç. de ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı R.S.Ç. Ankara’da kaldırıldığı hastanede, çocuğu K.Ç. de Kulu Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumunun ağır olduğu belirtilen sürücü E.Ç. de yapılan müdahalelerin ardından Konya’ya sevk edildi.
Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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