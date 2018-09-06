Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman Çevre yolu üzeri Aşıklar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ahmet Çayır (35) yönetimindeki 42 YF 821 plakalı otomobil, Süleyman Çetin'in (55) kullandığı 42 FC 587 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Süleyman Çetin yaralanmazken, otomobil sürücüsü ve içindeki üç yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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