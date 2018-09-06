HABER

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Karaman Çevre yolu üzeri Aşıklar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ahmet Çayır (35) yönetimindeki 42 YF 821 plakalı otomobil, Süleyman Çetin'in (55) kullandığı 42 FC 587 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Süleyman Çetin yaralanmazken, otomobil sürücüsü ve içindeki üç yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNERMeditasyon nedir?Meditasyon nedir?
18 gün önce düğün yaptığı eşini 'Senden daha çok kazanırım' deyince öldürmüş18 gün önce düğün yaptığı eşini 'Senden daha çok kazanırım' deyince öldürmüş
Kaçak tütün, sigara ve şarapları yakarak imha ettilerKaçak tütün, sigara ve şarapları yakarak imha ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Musa Çetiner öldürüldü

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.