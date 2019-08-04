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Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Kaynarca - Adapazarı duble yolu Büyük Hataplı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Kaynarca - Adapazarı duble yolu Büyük Hataplı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 54 DP 813 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen C.T. idaresindeki 54 FZ 039 plakalı traktörün römork kısmına çarptı. Kaza sonrası traktörün römorku ters dönerken, otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan M.C.K., E.D. ile E.U. isimli 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

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