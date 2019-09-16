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Otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Alaşehir-Salihli yolu Balklacı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yavuz'un (60) yönetimindeki 45 RJ 904 plakalı yolcu minibüsü, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kim olduğu henüz belirlenemeyen 45 KB 8227 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki yolculardan 7'si yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan minibüs şoförü Ali Yavuz, "Salihli'ye yolcu taşıyordum. Baklacı Mahallesi'nde karşı yönden gelen otomobil, önündeki araçlara makas atarak, aşırı hızla geliyordu. Benim aracımın yan tarafına çarptı. Aracımı uçurumdan kurtarmak için en güvenli yer olan tali yola kaçmak istedim. Ancak minibüs kontrolümden çıktığı için şarampole uçtum. Bu kadar kurtarabildim" dedi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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