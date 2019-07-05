HABER

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsü, kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralı

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mengen ilçesinde, otomobil ile yolcu otobüsü, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü uzman çavuş Erkan Öztaşçı, yaşamını yitirdi, otobüsteki 8 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-750 Zonguldak- Bolu yolunun Dorukhan Tüneli çıkışında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Atay Kaptan yönetimindeki 74 AP 777 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Erkan Öztaşçı'nın kullandığı 33 CHN 97 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen Erkan Öztaşçı, yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Erkan Öztaşçı'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralıOtomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralıOtomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralıOtomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı; uzman çavuş öldü, 8 kişi yaralı

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Osmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklamaOsmaniye'de DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktıÇorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca: Amacım korkutmaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması!

Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması!

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.