Otomobil ile zırhlı araç çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te sınır hattından dönen Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı araçtaki 2 polis memuru ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğleden sonra Öncüpınar Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Sınır hattından dönen Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, ana yola çıkan Suriye uyruklu kişinin kullandığı 79 MB 219 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı araçtaki 2 polis memuru ile ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!
Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha hayatını kaybetti
Katilden kan donduran itiraf: Seks oyunu sırasında öldü!
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum