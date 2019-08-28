HABER

Otomobil ineğe çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Otomobil ineğe çarptı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tolga Suavi yönetimindeki 58 DS 812 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Yaylacık Mahallesi mevkisinde aniden yola çıkan ineğe çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Meliha Karabey, Serpil Karabey Karlı ve Ayaz Ali Karlı yaralandı.

Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Otomobilin çarptığı inek ise telef oldu.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Anadolu’nun ilk sentetik boyası bulunduAnadolu’nun ilk sentetik boyası bulundu
Sultangazi'de intihar girişimini görüntüleme yarışıSultangazi'de intihar girişimini görüntüleme yarışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
imranlı Sivas trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mardin, Şırnak ve Batman'da Kıran-2 Operasyonu başladı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Gercüş'te heyecanlandıran keşif! Peygamber'e mi ait?

Gercüş'te heyecanlandıran keşif!

Bursa'daki korkunç olayda yeni gelişme! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı, sonrasında ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Buca'da 3 katlı mobilya atölyesinde yangın

Buca'da korkutan yangın

Son dakika... Maltepe'de lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.