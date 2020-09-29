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Otomobil iş makinesi ile çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 18:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil iş makinesine çarptı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil iş makinesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki bir yolcu yaralandı.
Kaza bugün saat 16.30 sularında Akharem kavşağında meydana geldi. Gölyaka istikametine doğru gitmekte olan Berkan Armağan Armağan Altaylar (21) idaresindeki 77 BN 529 plakalı otomobil, Ertuğrul Bayrak (54) idaresindeki greyder ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Berkan Armağan Altaylar ile araç içinde yolcu olarak bulunan Derya Cantürk (22) yaralandı. Yaralı sürücü ve yolcu olay yerine çağrılan ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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