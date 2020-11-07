Otomobil iş makinesi yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli’de anayol üzerinde duraklamada olan iş makinesi yüklü tıra, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 63 yaşında Ahmet Muslu’nun da bulunduğu ve 46 yaşındaki Ahmet Tavşancı’nın idaresindeki 09 ZG 136 plakalı otomobil Denizli-Aydın istikametine seyir ederken yol üzerinde şoförünün markete gitmek için durdurduğu 41 TT 571 plakalı ve üstünde iş makinesi yüklü tıra hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı içeriye girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Ahmet Muslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Araç şoförü Ahmet Tavşancı ise sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi

Kazada ölen Ahmet Muslu’nun ailesi olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Yakınlarının zor sakinleştirdiği aile Muslu’yu son kez görmek için polislerden izin istedi.

Öte yandan savcı, araç içerisinde alkol şişesi bulunurken savcı, olay yerine gelerek incelemeler yaptı. Ahmet Muslu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine kaldırıldı.

