HABER

Otomobil, iş makinesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:15 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş makinesine çarptı.

Otomobil, iş makinesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş makinesine çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam, Burç Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Karaboran yönetimindeki 27 B 3852 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çalışmada kullanılan iş makinesine çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobildeki Ali (65) ve eşi Fatma Karaboran'ın (64) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hamdi ile eşi Hamide Karaboran ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, iş makinesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralıOtomobil, iş makinesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Ayaklarını çapa makinesine kaptıran emekli, yaşamını yitirdiAyaklarını çapa makinesine kaptıran emekli, yaşamını yitirdi
3 polisi otomobille çarpıp, yaralayan şüpheli tutuklandı3 polisi otomobille çarpıp, yaralayan şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.