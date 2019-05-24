Otomobil, iş makinesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki iş makinesine çarptı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, dün akşam, Burç Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdi Karaboran yönetimindeki 27 B 3852 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki çalışmada kullanılan iş makinesine çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, otomobildeki Ali (65) ve eşi Fatma Karaboran'ın (64) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hamdi ile eşi Hamide Karaboran ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

